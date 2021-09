A-magasinet Portrettet Unge Høyre-lederen: – Sosialt var jeg en katastrofe Han får ofte kjeft for å være for tøff i trynet. Men Ola Svenneby vet godt hvordan det er å være usikker og utenfor.

Nå nettopp

Han har fått litt kjeft i det siste, Ola Svenneby.

Snart ett år etter at han overtok som leder for Unge Høyre, har 24-åringen markert seg som uenig med Erna Solberg og Høyre i flere saker og kalt Sylvi Listhaug for «hårsår og sutrete».

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn