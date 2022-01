Psykolog Frode Thuen: Når OL går utover parforholdet

Det er ikke uvanlig at den ene er mer interessert i idrett enn den andre. Her kommer noen råd om hvordan dere best kan takle noen intense uker.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

26. jan. 2022 19:25 Sist oppdatert 29 minutter siden

Et nytt OL står for døren. Til stor glede og stort engasjement for mange. Men ikke alle er like begeistret. Noen synes det tar altfor mye tid og oppmerksomhet, og kunne veldig gjerne klart seg helt uten. Mens andre synes det er spennende og underholdende, uten at de nødvendigvis har til hensikt å følge med på alle øvelsene til enhver tid.

OL berører oss uansett – i større eller mindre grad. Hvis man lever alene, kan man selv styre hvor stor plass det skal få de snaue tre ukene det pågår. Hvis vi derimot lever sammen med noen, har vi ikke alltid like stor kontroll over akkurat det.

Dersom begge parter er like interessert, eller like lite interessert, er ikke det enkelt. Men i de tilfellene der den ene parten ønsker å følge med på mye mer av det som foregår enn den andre, kan det bli utfordringer.

Og noen ganger kan store idrettsarrangementer, som OL, være en kilde til både frustrasjoner og konflikter i parforholdet. I forbindelse med forrige fotball-VM, for eksempel, ble det gjennomført en meningsmåling som viste at et flertall av kvinnene opplevde at deres mannlige partnere brukte altfor mye tid på å følge kampene, og at det gikk utover parforholdet.