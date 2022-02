A-magasinet Godt brukt Silje Sandmæl: Bygger Lego som ligner seg selv Forbrukerøkonom Silje Sandmæl er ikke særlig glad i leker. Med ett unntak.

10 minutter siden

Jeg er veldig for at man ikke trenger så mye leker. Barn kan bli veldig forvirret og ikke klare å leke med leker, fordi det er for mange valg. Da går lekene enten i søppelet, eller så blir de ikke særlig mye brukt. Men Lego er noe man aldri blir lei av.

Da jeg var liten var Legobygging det morsomste jeg gjorde. Noen ganger var mamma med.