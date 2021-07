Foto: Emily Eldridge A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Noen ganger bør barnas argument veie tyngst Av og til blir det tydelig at barn og voksne vil forskjellig og har ulike behov. Hvordan ta en beslutning når vi vil forskjellige ting? De voksne vet jo best, men har vi alltid rett?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Foreldreparet vi har møtt, står i et dilemma. De bor i hans barndomshjem, et vakkert hus med hage og epletrær. Barna trives og går på skolen like ved. Men år med opprivende konflikt mellom far og hans søster om arven, gjør at huset er tømt for gode følelser for hans del. For ham finnes det nå spøkelser i hver krok.

Også mor kjenner på at hun egentlig er litt ferdig med stedet. Hun har jo egentlig ikke valgt det, det kom bare på kjøpet med mannen hun er så glad i. Når de kommer til meg, har begge laget seg levende drømmer om det nye livet på et nytt sted. Men de har ikke snakket med barna om det. De har dyrket drømmen sammen. Så når skal de koble på barna, og hva skal de si?

Første time ender der. De går hjem med en beskrivelse av hvordan de kan snakke med sine tenåringer og sin nesten-tenåring. Når de kommer tilbake til time to, er de langt mer realistiske. For samtalen med barna viste hvor viktig dette temaet er også̊ for dem, og hvor sterke meninger de har. Å ta en felles beslutning er noe annet enn å ha en litt ensom drøm.

