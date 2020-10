A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden «Ikke gjør sånn. Det der er ikke lov.» Slik kan du ikke snakke til autonome barn. Gutten blåser i regler og gjør som det passer ham. Hvordan skal foreldrene nå inn til ham?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Tore er en smart 16-åring som har gjort seg selv mer og mer ensom gjennom sin dårlige oppførsel. Mor gir i timen uttrykk for frykten for at det skal gå riktig galt med gutten.

For en impulsiv, sint gutt midt i puberteten kan gjøre ting som er farlig for både seg selv og andre. Hvordan hjelper hun ham gjennom denne utrygge fasen? Far er ikke med på samtalen i dag, arbeid har presset seg inn og fylt kalenderen.