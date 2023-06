En kasse fylt med sommer

Kan man fange en stemning i seks flasker vin? Jeg skal forsøke å holde fast på forsommeren litt til.

01.06.2023 11:20

Jeg setter sammen en kasse, pleier han å si. Kompisen min samler på vin. Kostbar hobby, men han holder den sånn rimelig under kontroll. Kona har satt en kostnadsramme som, i likhet med tunnelprosjekter på Vestlandet, alltid ser ut til å sprekke. Nå strener han igjennom kjelleren sin, som for et utrent øye kan fremstå kaotisk. Men det er system i galskapen bedyrer han med alvor. Nå setter han altså sammen en kasse. Men hva betyr egentlig det?

Samlere har en tendens til å synes litt synd på alle oss som ikke gjør det. Jeg tror det kjennes litt som å se unger gå ute en vinterdag uten lue. Eller når gamle damer ikke finner et sete på bussen. De får lyst til å hjelpe. Samlingen gir nok også, utover den åpenbare vininteressen, en følelse av å være sikret og klar for katastrofe. Selv om jeg ikke kjenner noen ekorn personlig, kan jeg forestille meg at et hi fullt av nøtter kan gi en lignende følelse.

Nå er kompisen nok en gang blitt minnet på at jeg ikke samler vin, at jeg heller ikke har noen intensjon om å starte, og at jeg trives med det. Han får vondt av meg. Han setter sammen en kasse. Et slags overlevelses-kit som skal få meg igjennom sommeren. Jeg må erkjenne at det faktisk er en veldig god idé. Så nå tenkte jeg at vi to skulle gjøre det sammen.

Mye å velge imellom

En kasse bør inneholde alt vi trenger denne sommeren, uavhengig av vær. Og hva venter oss nå? Rekeskrelling på en bryggekant. Grillrøyk som legger seg som en dis over parken. Rosévin du kan nippe til, men som også er matvennlig nok til å fikse potetsalat og et sommerlig dekket bord. En hvitvin som dufter av forsommer. Den glir sømløst inn på solrike dager. Kan minne deg på dem, om regnet skulle sette inn. Bobler, selvsagt. De er for anvendelige til å bli utelatt. Og selv med disse rammene er valgmulighetene nær uendelige.

Tema må settes enda litt tydeligere. Kronen er svak. Sommerferien vil bli dyr. Vi stryker de dyreste smakene fra listen. De aller, aller rimeligste er ofte ikke verdt investeringen. Så la oss holde oss i mellomsjiktet. Smakene som leverer stødig over snitt. De pålitelige og trygge.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.