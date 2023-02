De har mistet bena og sett kameratene blitt drept. Nå må de ta stilling til et vanskelig spørsmål: Skal de dra tilbake til fronten? Frihetens pris

Å forsvare hjemlandet har kostet dem armer og ben. Nå drar soldater tilbake til slagmarken i Ukraina med proteser.

16.02.2023 14:26 Oppdatert 16.02.2023 15:34

Da Igor Kropnokov kjørte over en mine i november, var det ikke første gang. Som 18-åring kjempet han for Sovjetunionen i Afghanistan. Også der kjørte han over et nedgravd eksplosiv. Fordi kjøretøyet var pansret, slapp han unna med en hjernerystelse. Da han kom hjem, trodde han aldri han ville se krig igjen. Han tok ikke lett på det da han fjor, som 57-åring, måtte ikle seg uniformen på ny.

– Men jeg visste at jeg aldri kunne tilgi meg selv hvis jeg ikke dro og kjempet for Ukraina, forteller han.

