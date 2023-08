Frode Thuen: De sklir fra hverandre

Er det hennes overtenking som ødelegger forholdet?

Publisert: 09.08.2023

Jeg har over lengre tid koblet meg av i ekteskapet mitt. Jeg savner nærhet og kommunikasjon, men har en snikende følelse at andre kunne hatt det helt fint. Har jeg mistet følelsene fordi jeg har overtenkt og lagt for mye vekt på forskjellene mellom oss? Eller fordi jeg har ignorert viktige behov hos meg selv? Jeg kjenner i hvert fall at jeg har svært lite følelser igjen. Samtidig er det skummelt og sårt å tenke på at jeg muligens splitter familien uten en ordentlig grunn.

Vi er, som kanskje de fleste par, svært forskjellige. Jeg overtenker og trenger at vi snakker sammen dersom det er noe som plager meg. Han har det som regel greit og er stille og selvstendig. I starten av forholdet balanserte vi hverandre og hadde en humor som forente og styrket oss. Men forskjellene ble utfordrende etter at vi flyttet sammen for en del år siden. Og særlig etter at vi fikk barn, har jeg følt at vi begynte å skli fra hverandre.

Les Frode Thuens svar lenger nede i artikkelen.