Vinskolen: Rød beredskap

Lurer du på hvilke viner du bør ha for hånden gjennom vinteren? Her er seks klassikere som dekker det meste. Og de er enkle å få tak i.

5. oktober 2022

«Beredskapskassen» har jeg begynt å kalle den. Min lille nødboks med viner til gleder og sorger, hverdag og fest. Forrige uke viste jeg deg hvilke hvitviner og bobler jeg synes er lurt å ha tilgjengelige hjemme. Nå venter rødvinene.

Fremdeles stirrer folk vantro på meg, om jeg forteller at jeg selv hverken har vinkjeller, vinskap eller noen form for imponerende ansamling flasker hjemme. Men etter en katastrofal onsdag, der en kompis måtte komme meg til unnsetning, har jeg innsett at min kompromissløse holdning kanskje trenger å justeres noe. Dette er som å ha olivenolje og ris hjemme. Et lite beredskapslager.

Og vet du hva jeg har samlet sammen til oss? Klassiske smaker jeg vet du vil elske.

Hva gjør en vinstil ikonisk?

Det samme som gjør musikk eller litteratur udødelig. Den kjennes relevant for folk i generasjoner. Den funker i praksis. Gir noe som er behagelig eller interessant. Eller kanskje aller helst – en kombinasjon av de to.

Første par ut er begge laget på druen nebbiolo. Kjent fra Piemonte. Udødeliggjort gjennom sin lagringsdyktighet og matvennlighet. Den første er rimeligere enn mange konkurrenter, fordi den kommer fra nabofylket Lombardia. Barolo fra Piemonte tror jeg du finner selv. Men samme drue dyrket i California? Den trenger du et lite hvisk i øret for å finne.

