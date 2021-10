A-magasinet Portrettet Hoppsjefen: «Jeg er fryktelig langt unna å være feilfri» En stund så Clas Brede Bråthen inn i en fremtid som avskiltet, arbeidsløs enkemann.

Fra kjøkkenvinduet har familien Bråthen utsikt til et hakk i naturen, et sår i terrenget, et skrått arr i åskollens barskog. De var hit han slepte seg på to svarte plank fra Kongsberg skifabrikk da vinterskumringen slukte dagen over Mjøndalens jorder. Under flomlyset ble han stormforelsket i følelsen som senere skulle gi ham VM-medaljer, lokalheltstatus, levebrød og livsstil.

Skal du bånne bakken, kan du ikke nøle i satsen. Skal du få fremgang, må du lytte til dem som ser deg i fart. Der oppe, som i alle bakker, var utestemme nødvendig.

