Vinskolen: Vin til hverdagsmiddager

Når året kjennes som en sammenhengende rekke mandager, er det på tide å gå helhjertet inn for å gi det et løft.

Nå nettopp

Overraskende nok henter jeg ofte inspirasjon til vinspalten fra psykolog Hedvig Montgomery sine foreldreråd her i A-magasinet. Da myndighetene trakk i håndbrekket like før jul, og vi bråbremset inn i høytiden, skrev hun at vi måtte gjøre alt vi kunne for å lage lun stemning for barna inne. Jeg tok henne på ordet. Har aldri bakt så mye pepperkaker som i år. Gikk til og med til innkjøp av et hamster, for å la den lille pelsdotten bidra til grenseløs barnehengivenhet.

Men vi kan ikke kutte kosen etter jul. Ikke når julelysene plukkes ned og vintermørket fortsatt henger over oss. Så jeg viderefører Montgomerys slagplan inn i januar. Hverdagskos for alle penga! Løft fiskepinner og fredagstaco opp som en fane! Pledd, stearinlys og tøfler til morgen, lunsj og kvelds.

Jeg skal gjøre mitt.

Her er seks viner som leverer over forventning og perfekt snor seg rundt litt tafatte hverdager.