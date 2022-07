Nå som sommeren står for døren, bugner det av gode tomater, og grønne tomater kan lett lede deg til en irrgrønn gazpachoversjon.

30. juni 2022 13:32 Sist oppdatert i dag 13:46

Ordet «gazpacho» fremkaller gjerne bilder av en forførende, kald suppe med frisk rødfarge fra solmodne tomater samt friskhet fra agurk og paprika. Om det finnes en rett som er selve symbolet på det sørspanske, gastronomiske landskapet, så er det denne. Og der har de laget den i århundrer.

I dag er det mange som utelater brødet når de lager gazpacho. I den opprinnelige utgaven var det umulig, for den besto av kun hvitløk, eddik, vann og brød. Noen kilder sier at det etymologiske opphavet er et arabisk ord avledet av oppbløtt brød. Og sikkert er det at suppen kommer fra arabisk kultur og ble spredt av romerne. De elsket å forfriske seg med retter spisset med rikelige mengder eddik.

Først etter at tomaten ble kjent i vår verden, ble suppen slik vi kjenner den i dag. Det farger måten jeg liker å lage gazpacho på.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

Selv om grønnsakene skal være rå, kan det være deilig å svi av noen av dem (eller alle) i en tørr panne. Det frembringer litt sødme og dybde i all friskheten. Særlig løk, paprika eller chili (om du bruker det) liker godt å få en tur i stekepannen, men også tomater kan tjene på denne behandlingen. Agurk, derimot, har ingenting der å gjøre.