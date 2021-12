A-magasinet Matskolen Henrik J. Henriksen: Et fastbrent minne

Fløtegratinerte poteter. Smak på ordet: Fløtegratinerte. Det heter ikke ostegratinerte poteter, gjør det vel?

I går 23:48

Jeg har aldri vært fan av et rent ostelag på toppen av noe som helst, bortsett fra på et smørbrød. Etter to minutter på bordet blir osten til et uelegant gummilag. Integrert i retten holder den seg varm og myk sammen med de andre herlighetene.

Ordet grateng kommer fra det franske ordet gratin, som er fra verbet gratter. Det betyr å skrape/rive, som sikter til at man river brødkrumme og/eller ost på toppen av en form for å lage en deilig skorpe. Slik har ordet vært brukt siden 1800-tallet.

