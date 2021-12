A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Den andres unger Når kan du sette grenser for partnerens barn?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

15 minutter siden

Jeg møter to nyforelskede foreldre. De har vært kjærester i ett år, bodd sammen i et halvt år, og har til sammen fire tenåringer. Hun har to døtre, han har to sønner. Og det er ikke bare forelskelse som gjør det hett mellom Elisabeth og Nikolai. De er også rykende uenige om hvordan tenåringer bør oppdras.

Særlig er det Elisabeths datter på 13 år som skaper friksjoner. Nikolai synes hun er bortskjemt og trenger grenser, mens Elisabeth ser en jente som trenger varme og trygghet etter et vanskelig samlivsbrudd. Hvem har egentlig rett? Og hva trenger en trettenåring i fullt opprør, egentlig?

