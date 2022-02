A-magasinet Aktiv På tur i tre år

Bengt Are Barstad (50) sa opp jobben og dro ut i naturen for å bli der i 1000 døgn. Han stortrives, men anbefaler ingen å gjøre det samme.

Randulf Valle Journalist

24. feb. 2022

– Hvorfor skal livet være sånn at jeg skal leve i sivilisasjonen hvis jeg ikke trives der?

Det spurte Bengt Are Barstad seg selv etter mange år med hektisk hverdagsliv.

Han jobbet i en sportsbutikk og var eneforsørger for to gutter. Etter hvert fant han løsningen. Han satte en dato, fem år frem i tid, hvor han skulle dra ut på tur. Den skulle vare i 1000 dager. Han lagde en tidsplan som han fulgte til punkt og prikke, helt til han plutselig sto i Gutulia nasjonalpark med blank kalender og et åpent landskap foran seg.

Opplevelsen var overveldende.

– Jeg skjønte rett og slett at «nå har jeg kommet hjem», forklarer Barstad.