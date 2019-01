Ring, ring. Det er mamma. – Du, vennen min, sier hun, – husker du at vi snakket om kreftfri sone? At det er viktig at hverken du eller jeg bare holder på med sykdommen, men prøver å gjøre andre ting også? Jeg har tenkt på det. Jeg syns vi skal kalle det kreftpause isteden. Er ikke det bedre?

Jo, det er det. Fri er å kreve litt mye akkurat nå, men pause, det må man jo ha fra alt mulig. Selv gode ting som forelskelser kan gjøre folk helt utslitte etter de første høye dagene og ukene, og så må man rett og slett se på TV eller noe.