Hva gjør Hayden egentlig annerledes enn klassevenninner og klassekompiser? At hun som medlem av SU og Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, er mer samfunnsengasjert enn de fleste jevnaldrende? Eller at hun har kommet frem til at hun er akjønnet og ikke definerer seg som sitt biologiske kjønn – som jente?

I dag har hun kledd seg i en blomstrete bluse, forrige gang vi møtte henne, hadde hun en signalrød strikkegenser over en gjenknappet hvit skjorte og rette, svarte bukser. Hun trives like godt i kjole. Sminker seg når hun gidder. Hun skulle ønske det ikke var relevant. At det ikke var så mye fokus på kjønn.