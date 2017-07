Han skulle egentlig hatt ferie denne uka. Nytt stille dager ved familiens sommerhus ved sjøen i Bamble. Nå frykter politiet kaos etter at Bård Hoksrud først kjempet gjennom at vannscooterkjøring skal være tillatt også i strandsonen, før det ble klart at kommunene kan innføre egne regler. Saken har gjort den joviale politikeren fra Porsgrunn til et ansikt mange velger å hate når de denne sommeren legger seg til rette på strand og svaberg. Oslo, Nesodden og Tjøme er blant kommunene som allerede har satt foten ned for vannscooter.

– Men i Bamble er det lov å kjøre vannscooter, Hoksrud?