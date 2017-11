De beste vinene til under 150 kroner

Du kan gå inn på hvilket som helst Vinmonopol i Norge og ha tilgang til mer enn 17.000 produkter. Likevel velger de fleste de samme tre vinene. Igjen og igjen. Du hører selv at det er litt stusslig, gjør du ikke? Så denne uken har jeg har gjort det skikkelig enkelt for deg. Alle unnskyldninger og bortforklaringer til siden. Her er seks supre viner, servert på sølvfat, til akkurat deg. Hva pleier å hindre deg fra å velge en ny smak?

Lenge var det slik at nordmenn kviet seg for å betale mer enn 100 kroner for en flaske vin. Nå er den grensen brutt. Det siste året, fra juni 2016 til juni 2017, er snittprisen for en flaske 143 kr. Det er en stigning opp fra 138 kroner året før.