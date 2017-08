Vi lærer det på skolen og på lederkurs, det heter barnelærdom fordi vi lærer det av foreldrene våre, aller mest lærer vi det av venner og av våre egne feiltramp. Uten noen enkle triks og regler går det oss ganske dårlig.

Sånn: Det er viktig å høre på andre. Du må ikke være skråsikker. Vær åpen for at andre også kan ha et poeng. Innrøm feil. Det er ikke noe galt i å endre mening. Du vet ikke alltid best.