Bent Høie kan ikke ha kontroll på alt innen sex og fyll

Det er tøffe tider for produsentene av smågrisete realityserier. Samme hva de gjør, får de sur kritikk.

11 minutter siden

Notert er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister.

Rubicon og Discovery, som lager «Ex on the Beach», trodde de gjorde land og folk en tjeneste da de flyttet produksjonen fra en strand i Brasil til en after-ski-hytte i Hemsedal. Når pandemier raser, er det smittevernfaglig tryggest å kline og drikke innenlands.

Men i Hemsedal ble kommuneledelsen bare sur. Strandløvene hadde elget seg inn i en innlandsbygd som i årevis har strevd med å få nedtonet sitt utagerende party-renommé.

«Det dette programmet dyrkar er ikkje noko me vil bli forbunde med. Mange innbyggarar og hytteeigarar, eg også, ønsker heile produksjonen dit peppar’n gror», sa ordfører Pål Terje Rørby til Hallingdølen.

Den totale mangel på avstand er ikke noe Hemsedal vil forbindes med. Foto: Halvard Alvik / NTB

Gruppereise til Mexico i mars

Det konkurrerende «Paradise Hotel», eller Pærra, som programmet heter blant venner, gjør nøyaktig som Rørby anbefaler: Reiser til Mexico, der mye av den aller beste pepperen gror. 55 produksjonsmedarbeidere og et knippe deltagere flyr av sted med badetøy og lotions i mars.

Men typisk norsk blir også dét galt.

Helseminister Bent Høie sier til VG at han ikke ville ha reist. Utenriksdepartementet ymter noe om at det kan bli så som så med den konsulære hjelpen til Paradise-deltagere som får covid i et land som har noen millioner smittebærere fra før.