Kanskje får denne historien deg til å tro på kjærligheten igjen?

Han synes det er så mange triste kjærlighetshistorier som løftes frem. Derfor vil han gjerne fortelle om sin lykkelige.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

Nå nettopp

For fire år siden møtte jeg hun jeg nå er gift med. Vi hadde hvert vårt barn fra før og har nå fått to barn til, så vi er blitt en familie på seks. Folk er ofte veldig opptatte av hvem som er mine, dine og våre, men hos oss er alle barna våre, og det er veldig koselig. At to av dem er så heldige å ha en super mamma og pappa som bor et annet sted, er jo bare en bonus.

Kona mi er min beste venn, og jeg synes hun er helt fantastisk på alle mulige måter. Det hjelper kanskje å møte partneren sin når man har levd litt. Vi var begge veldig sikre på hva vi var på jakt etter, og vi fant dette i hverandre på første Tinderdate.