A-magasinet Oslo Beate Gangås: Som en av få kvinner i ledelsen, var jeg nok litt for lukket

Da Beate Gangås fortalte på jobben at hun skulle inngå partnerskap med en kvinne, gjorde hun en interessant oppdagelse.

12. sep. 2020 19:12 Sist oppdatert i dag 16:43

Hvor begynner man når man sitter på en armlengdes avstand fra lovens lange arm? Når man endelig har fått Oslos politimester ut av kontoret og inn i en bakgård på Grønland, et av Norges mest kriminelle områder til tross for at det ligger rett utenfor døren til politihuset?

Det mangler ikke på ting å ta opp. Amerikanernes raseri etter at politiet drepte George Floyd i mai. Den endelige dommen mot polititjenestemannen Eirik Jensen som falt i sommer. Den ferske rapporten om politiets innsats under terrorangrepet mot en moské i Bærum i fjor. Sian-demonstrasjoner og en bunkerfest som nesten tok livet av folk.

– Hva vil du helst snakke om?

Beate Gangås har satt seg på en knallrosa kafébenk. Øynene er grønne, smilet avvæpnende og håret ekstra kort.

– Det er sånn politiets jobb er, svarer hun diplomatisk.

– Kanskje særlig her i hovedstaden. Vi er veldig påvirket av alt som rører seg internasjonalt. Men politiets arbeid er å snu seg etter de utfordringene vi får. Vi har gode planer på det som er mulig å forutse. Og så øver vi mye på å være forberedt på det uventede.