A-magasinet Krigsseilerne Torsdag døde Henrik Øwre Lambine (100) - en av Norges aller siste krigsseilere. Norge hadde 30 000 norske krigsseilere ved krigens utbrudd. Snart er det ingen igjen. «We’ll meet again» sang Henriks Øwre Lambine på 100-årsdagen sin i mai.

6. nov. 2020 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Henrik Øwre Lambine døde torsdag 5. november, få dager etter at dette intervjuet ble gjennomført. Aftenposten publiserer det i forståelse med familien.

– Jeg kom opp fra maskinrommet og gikk inn i byssa for å få meg litt frokost. Der lå det en kurv med egg. Nei, så pokker, er det virkelig egg til frokost! sa jeg. Jeg tok etter egget, men så hoppet det av seg selv opp i hånden min ...

– Hoppet egget!?

– Ja!

En torpedo, avfyrt fra en tysk ubåt, hadde trengt seg inn i skuta på babord side. Nå «haglet det plutselig med alt mulig rart» inne i byssa til Kloster-rederiets halvgamle lasteskip M/S Vestvard.

Det lar seg ikke gjøre, i et sykehjem på Lillehammer, å gjenskape alle lyder, bilder og opprivende sinnsstemninger fra et skipshavari i Atlanterhavet i september 1940. Men hundreåringen Henrik Øwre Lambine forteller. Om et skipshaveri for 80 år og en måned siden.

Henrik Øwre Lambine har hatt et langt og godt liv på Lillehammer etter krigen. På hundreårsdagen i mai fikk han lyst til å synge som Vera Lynn. Jan T. Espedal

Han var ikke mer enn 20 den gangen, men sjømann på tredje året og veldig klar over at han levde farlig. Krigen hadde pågått i et år. Båter ble stadig senket. Hele den norske handelsflåten, den fjerde største i verden, var rekvirert av eksilregjeringen i London og satt inn i tjeneste for de allierte.