Det var ikke sånn at hun lå under en bro om nettene. Lauga Oskarsdottir var ikke hjemløs på den måten. Hun hadde bare ikke noe sted å bo. Hun var 22 år gammel, studerte ledelse på kveldstid og hadde karet til seg en jobb i eiendomsbransjen i New York på dagtid.

Strengt tatt var det en praksisplass, og som lønn fikk hun lov til å låne en leilighet. Det nye livet på Manhattan var strålende – i fire dager. Den femte dagen kom Lauga hjem fra jobb og fant en fremmed mann i sofaen.