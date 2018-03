Sosialantropologen tror seiersrusen etter OL gjorde bakrusen etter fylleslaget i Holmenkollen sist helg ekstra tung.

– Etter å ha massert vårt eget selvbilde i forlengelsen av OL, var dette et skikkelig mageplask. Hva er grunnlaget for det norske mirakelet? Og det er jo nettopp denne dyrkingen av fellesskapet, selv i en individualistisk skikultur. Vi har ikke resultatlister før barna nærmer seg ungdomsalder, vi er opptatt av gode opplevelser for alle, av å dyrke lagfølelse og samhørighet. Så skjer dette, som er det diametralt motsatte, i Holmenkollen: Den sterkestes rett. Drita fulle folk som viser totalt mangel på hensyn. Jeg, meg og mitt først, konstaterer Kolshus.