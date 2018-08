Ingen i Norden har større feriebudsjett enn nordmenn. 24.300 kroner planlegger vi å svi av pr. hode i ferien, ifølge en fersk undersøkelse gjort på oppdrag fra Nordea.

Men hva går feriepengene egentlig til? Ifølge professor i sosialantropologi og forbruksforsker Runar Døving handler det mye om å belønne oss selv. Hele ferietanken er basert på at vi skal bryte med all «hverdagsfornuft» og traurig slit. Vi er feridg med å yte. Det er tid for å nyte.