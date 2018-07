Ta en kikk på ukens utvalg av viner. Flere av navnene er litt krevende å uttale. Noen er nesten tungekrøllende. Etiketter du antagelig ikke gjenkjenner. Ukjent område for mange. Jeg vet hva du tenker da: Dette blir for vanskelig og ukjent, så du velger den samme gamle hvitvinen enda en gang. Den du drikker til nesten alle anledninger.

På et vinkurs nylig møtte jeg en familie som har valgt den samme rødvinen i nesten 20 år. Til alt. Uansett. Gi meg tre minutter, så skal jeg sørge for at du får en smaksopplevelse som vil sitte som et lysende sommerminne i kroppen din til langt ut i november. Men du må være villig til å gi bitte lite gran slipp på vanene dine.