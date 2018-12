Vi kjenner det på blodpumpen – her kommer den varme, fine tiden. Vi pynter juletrær sammen, bygger pepperkakehus og sitter tett mens vi småsipper til Love Actually, som i år må oppsøkes via strømmetjenester.

Vi får selv trang til å gjøre godt for andre. Vi øser ut smil og klemmer, overrasker med blomster, gaver og godhet. Vi gir til tiggeren i gågaten, til den lokale kirkens menighetsarbeid, til mennesker på flukt og sultende barn, som ellers i året kun er flimmer av distansert tristhet blandet med små stikk av dårlig samvittighet.