Den 12 år gamle gutten som går mot Anfield i Liverpool, hånd i hånd med faren sin, ser ikke. Han ser ikke stadionet han har lengtet sånn etter. Han ser ikke alle de andre supporterne. Han ser ikke billetthaiene, fish & chips-bodene, legende-bildene på veggene eller musikeren som pisker opp stemningen før kampstart. Men han hører alt. Og han enser: Dette er stort.

Norsk far og sønn foran Anfield, det er ikke noe uvanlig syn. Dette er den ultimate far og sønn-turen, og det yrer av dem den siste lørdagen i oktober. De har ulike kropper, men like ansikter, og alle virker litt nervøse.