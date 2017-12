Etter fire sesonger med den kriminelle Shelby-familien i Birmingham, er vi nå blitt vant til at Cillian Murphy glinser mørkt som overhodet Tommy Shelby. Det er også nesten blitt dagligdags at storebroren Arthur spilles med så mye innestengt smerte at skuespiller Paul Anderson holder på å eksplodere i hver episode, og at mamma Polly er Helen McCrorys beste rolle siden innsatsen som Cherie Blair i The Queen.

Og nå er det duket for nye, spektakulære gjesteopptredener som gir kvalitetsserien en x-faktor. I årets sesong får vi dobbelt opp, etter at Tom Hardy har vært seriens gjestebeholdning de siste sesongene.