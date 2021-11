Den sjarmerende seriemorderen

Hvordan ble en fiktiv drapsmann med over hundre liv på samvittigheten en av TV-landskapets mest elskede skikkelser?

Dexter jobber som krimtekniker, med blodsporanalyse som spesialfelt.

En periode vandret skuespiller Michael C. Hall rundt i New York på jakt etter ofre. Han pleide å sette seg på en bar eller restaurant og skanne lokalet for folk som var alene. Når han fant en passende kandidat, ventet han til vedkommende betalte regningen og forlot stedet. Så fulgte han etter. Bare ett kvartal eller noen hundre meter. Målet var å lære hvordan det føltes å skygge noen som ikke ante at de ble holdt under oppsikt.

Denne smått urovekkende hobbyen hadde sine helt naturlige årsaker. Hall hadde akkurat kapret rollen som seriemorderen Dexter og ønsket å komme inn under huden på ham. På kveldstid leste han utskrifter av intervjuer med virkelige drapsmenn, så dokumentarer om berømte seriemordere og leste bøker av FBI-agentene som hadde jaktet på dem. Det gjaldt å forberede seg skikkelig.

