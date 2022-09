A-magasinet Siste ord Christine Koht: Høstetid Ring, ring. Det er mamma. – Det er fremdeles masse blåbær i skogen, sier hun. – Store, nydelige bær. Det bugner.

– Si til Pernille at hun må bli med neste gang, så lager vi saft til deg.

Hvert år spør mamma om Pernille vil bli med å plukke, men det blir ikke noe av. Det er fordi Pernille er litt redd for tempoet til mamma. Og plukkemengden. Mamma er 78, Pernille er fremdeles redd.

For mamma er en racer til å plukke, nærmest en proff. – I går plukket jeg og Jeanette 80 liter, sier mamma. De har et superhemmelig sted, som ingen andre vet om. Et eldorado langt inne i skogen. Først kjører de til en bom i marka, så sykler de tre kvarter, så går de tre kvarter: fullt av blåbær.