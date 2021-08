A-magasinet København Han har forsket på lykke og vet hva som virker – også etter pandemien

I Danmark har lykkeforsker Meik Wiking brukt koronaen til å åpne verdens første lykkemuseum. Kan vi forvente de glade 20-årene én gang til?

Margrethe Zacho Haarde Journalist

Kristian Ridder-Nielsen Fotograf

27. aug. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er ingen tvil om at vi kommer til å finne oppriktig glede i andre ting enn før. Å gå på kafé med en god venn, for eksempel, sånt vil vi ikke lenger ta for gitt.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn