A-magasinet Vinskolen Ingvild Tennfjord: Nye toppviner og en duft av kattepiss

For første gang har Ingvild Tennfjord kjent duft som minner om kattepiss under en vinsmaking. Drøye 1400 viner er med på Vinmonopolets høstslipp.

Om noen hadde fortalt meg for få år tilbake at skandinavisk vin skulle være en sentral del av Vinmonopolets nyhetsslipp, hadde jeg trodd det var en spøk. Global oppvarming endrer vinkartet. Områder som tidligere ikke fikk modne druer, trer frem. Sverige, Canada, England ... De er alle ferske tilskudd i vinverden.

Når det nå er duket for et massivt nyhetsslipp på Vinmonopolet 1 september, er blant annet et knippe skandinaviske viner med. Jeg har tidligere latt meg begeistre positivt.

Det er særlig hybrid-druene solaris og rondo som dominerer i vårt kjølige klima. Solaris smaker av gul frukt, stikkelsbær og sitrus. Ofte insisterende mye av sistnevnte. Men for første gang i mitt liv kjente jeg nå duft som minnet om kattepiss.

