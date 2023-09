Hverdagsviner som gir mer

Vanskelig, ja! Men ikke umulig. Jeg har funnet rimelige hverdagsviner som smaker mer enn de koster.

Publisert: 12.09.2023 20:03

De siste ukene har jeg blitt minnet på det daglig: I september er det nyhetsslipp på Vinmonopolet, og vi anmeldere går i skytteltrafikk mellom importørene for forsøke å smake oss gjennom et hav av vin. Ikke alle produktene er splitter nye. Noen er årgangsendringer og gamle kjenninger i ny drakt. Og det er særlig da jeg ser det tydeligst: Prisene stiger. Nesten på alt!

Følelsen kan minne om gjensyn med et barn etter lang tid. Skal si du har vokst! Og sånn kan det være med vin også. Oi, der har prisen steget gitt! Importørene har ofte ikke så mye valg. Svak kronekurs. Økte priser på alt fra glassflasker til korker og papp. Dyrtid i Europa. Økte transportkostnader.

Så hva betyr dette for deg? At det er blitt enda litt vanskeligere å finne gode kjøp under 150 kroner. Heldigvis er ikke vanskelig ensbetydende med umulig. Jeg har holdt utkikk for deg. Men hvorfor er det egentlig så vanskelig?

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.