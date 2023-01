A-magasinet Taiwan Hva skiller Kina fra Taiwan? Svaret finnes i diktatorparken.

TAOYUAN, TAIWAN (Aftenposten): På én generasjon har Taiwan gått fra enevelde til et av verdens fremste demokratier. Det har også gjort at innbyggerne føler seg som et annet folk enn før.

12.01.2023 14:14

– På avstand ser han egentlig ganske grei ut, sier Gayo Huang (31) mens hun retter på brillene sine.

Hun ser rett på en statue av Chiang Kai-shek, mannen som styrte Taiwan med jernhånd fra 1949 til han døde i 1975. Den gamle diktatoren har en stokk i den ene hånden og en hatt i den andre. Leppene er formet i et forsiktig smil under barten. Han ser ut som en tilforlatelig kinesisk bestefar.

