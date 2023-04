A-magasinet Svangerskap Morgenkvalme. Bekkenløsning. Hvorfor er det så tungt å bære frem en baby?

Da biolog Anna Blix ble gravid, gikk hun til dyrene for å se om det fantes en lettere måte å gjøre det på.

13.04.2023 12:31

Ubehaget startet med én gang hun ble gravid. Morgenkvalmen, så lammende at hun nærmest var invalidisert. Etter at magen var tømt for innhold, lå biolog Anna Blix på sofaen og tenkte. Måtte det være så tungt å bære frem en baby?

– Som biolog synes jeg det var merkelig at evolusjonen ikke hadde funnet en bedre løsning for svangerskap hos mennesker. Hvorfor gjør vi det på en så vanskelig måte? spør Blix.