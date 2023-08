A-magasinet Vinskolen «Nullius in verba» betyr «ta ingen ord». Det gelder også innen vinbransjen.

Jeg dro til England for å lære mer om vin. Det jeg står igjen med, er kanskje enda viktigere.

Da The Royal Society ble grunnlagt i 1660 i London, var målet å fremme naturvitenskapen. Gruppen valgte seg mottoet «nullius in verba», som kan oversettes med «ta ingen ord». Søk selv. Ikke ta andres ord for sannhet.

Da jeg dro til England for seks uker siden, var målet å lære mer om landets raskt voksende vinindustri. Jeg hadde en hypotese om at nøkkelen til å forstå fremtiden for Skandinavisk vin finnes akkurat her. Når jeg nå reiser hjem, har jeg nesten flere spørsmål enn svar. Fasiten jeg håpet å finne, eksisterer ikke. Men de tre ordene fra Royal Society har minnet meg på noe essensielt. Ta ikke andres ord. Saken er at jeg, eller vi, i stor grad gjør akkurat det.

