Nordmenn forteller: Slik er det å ha et implantat i kroppen

De siste ukene har Aftenposten publisert en rekke saker om implantater som svikter. Mange lesere har skrevet og ringt til oss. Flere av dem lever med implantater. De fleste som tar kontakt, har opplevd feil med implantatet sitt og er takknemlige for at Aftenposten belyser et område som har fått lite oppmerksomhet. Andre sier at de aldri har hatt problemer med implantatet sitt.

Noen har forsøkt å få svar fra norske helsemyndigheter om sine implantater, men opplever å bli sendt ut i et uoversiktlig internasjonalt system der ingen har den fulle oversikten.