Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

I hvor stor grad kan noen endre seg etter at de er blitt voksne? Og hvordan kan jeg som kjæreste eventuelt påvirke det? Vi har vært sammen i flere år, og nå som vi er i slutten av tyveårene, har jeg etter hvert fått behov for å gjøre en vurdering av forholdets levedyktighet. Han er en fantastisk mann, og jeg har på mange måter lyst til at det skal bli oss. Men han mangler en drivkraft og en tiltaksevne som jeg allerede vet ikke vil gå godt sammen med barn, fulltidsjobber og andre voksenoppgaver.