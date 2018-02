Det var en vanlig kveld på kulturhuset Latter i Oslo. Adam Schjølberg hadde lagt merke til denne karen blant publikum, sett på kroppsspråket at han følte avsky. Så da Schjølberg gikk forbi ham, kom det ikke som noen stor overraskelse at mannen dro inn kinnene, formet en svær spyttklyse og smelte den rett i fleisen på Schjølberg.

Som lot som ingenting, smilte og gikk videre.