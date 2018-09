I det siste har jeg smakt meg gjennom viner fra morgen til kveld. Hentet ungene på skolen med rødvinstenner. Båret med meg Fluorskyll i vesken. September-slippet på Vinmonopolet var rekordstort. 1459 nye produkter blir tilgjengelig for deg. Det spiller jo selvsagt ingen rolle om du ikke engang vet at de finnes.

Men vi er altså en liten gjeng som gjør et iherdig forsøk på å smake oss gjennom. Og mens jeg satt der, snekret jeg på en liste. Smaken av høst, het den. Knallgode viner til høstens bugnende overflod av epler og sopp, tyttebær og vilt. Saftig lam, kål og første fyring på peisen. Problemet er bare at listen vokste seg altfor lang. Jeg kunne ha skrevet seks artikler som denne. Men her er altså mine absolutte toppvalg til deg.