Marius Nergård Pettersen går over en øde åskam på Østlandet.

Skogsområdet virker uberørt. Her finnes ingen fiskevann eller milelang utsikt. 34-åringen fra Nittedal i Akershus går utenfor stiene. Plutselig knekker noe under den ene gummistøvelen hans. Mose og jord gir etter. Det ene benet forsvinner gjennom et skjørt hyttetak av trestokker. Turgåeren befinner seg oppå en hytte noen har forsøkt å gjemme bort under jorden.