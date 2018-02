Så er den endelig her, den nye krimmen som hele bokverden snakker om. Det er selvfølgelig A.J. Finns Kvinnen i vinduet vi har i tankene. Ikke siden Gillian Flynns Flink pike (2012) og Paula Hawkins’ Piken på toget (2015) har vi sett makan til hype.

Vi skal til New York denne gangen. Anna Fox lider av agorafobi og surrer rundt innendørs mens hun drikker bøtter merlot-vin, ser klassisk film noir, stalker naboene og forsøker å fortrenge de vonde hendelsene som har ødelagt livet hennes. Høres kjent ut? Her er vink til Hitchcock, selvsagt, men også til Harlan Cobens verker og Piken på toget. De to hovedpersonene kunne gått til samme psykolog, unnskyld, psykiater.