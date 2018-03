Noen av oss trendsettere har funnet et alternativ til alt dillet på telefonen.

Facebook føles veldig 2017. Artige innlegg er fortrengt av reklame. Videoene har virus og må ikke åpnes. Algoritmene, som vi ikke aner hva er for noe, ødelegger mer og mer. I det siste er det dessuten kommet noen åpenhjertige avsløringer fra folk som var med på å utvikle nettstedet. Kynikere, var de. Satset helt bevisst på å lage noe avhengighetsskapende. Spilte på vår evige higen etter bekreftelse og anerkjennelse.

Barna har gjennomskuet Facebook og rømt fra dette narsissisme-dopet for flere år siden. Tilbake i klisteret sitter foreldre og besteforeldre med sine pinligheter. 74 likes er ok for et bilde fra siste skitur, under 20 er lite.