Aftenposten er ikke et kjendis- og sladderblad, så la det være klinkende klart helt fra starten av: Et intervju med landets nytilsatte samfunnssikkerhets- og beredskapsminister kan ikke ha som bærende poeng at hun er kona til Christian Tybring-Gjedde, en av Stortingets sterkeste innvandringskritikere.

Det må også være et sterkt underordnet poeng at mannen hennes har en datter som heter Mathilde og sitter på Stortinget for Høyre, og bortimot meningsløst vil det være å trekke inn at han også har en niese som skiftet etternavn til Tybring-Torsk for noen år siden.