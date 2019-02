Vi var forberedt på at det kunne være restaurantversjonen av «Keiserens nye klær». Vi var kritiske. Vi tenkte at hele konseptet egentlig var ganske naivt – og sikkert langt fra bærekraftig: Å bruke masse ressurser på å forvandle søppel til restaurantmat. Og vi syns det var hinsides drøyt å skulle betale 1450 kroner for det.

– Og Herregud, den musikken, sa Willie, da vi hadde satt oss ved et av de gammeldagse runde bordene i mørkt polert tre. Ingen duk, dunkel belysning fra små bordparafinlamper, moderne, myke stoler i stål og brunt lær, glass med tannpirkertynne stetter og tøyservietter. Varmbrunt tregulv, dypgrå, vindusløse vegger og nøye uttenkt takbelysning. Og til dette sobre interiøret: heavy metal på full guffe. Det viste seg heldigvis at den kun var et sidespor på en ellers allsidig spilleliste.