Teresie (34) har syklet i tre og et halvt år. Det tøffeste var tiden før turen begynte.

Men hun må vel noen ganger ha hatt lyst til å avbryte? Til å slutte å sykle og heller ta en buss, et tog eller et fly hjem?

– Nei. I mitt hode har det ikke vært alternativer. Ingen andre valg. Og når det ikke er alternativer, så må man bare ta det som kommer. Da merker man at man har mer styrke og evne enn man kanskje trodde.

Vi har intervjuet henne før. Via e-post våren 2018. Da svarte Teresie Hommersand på spørsmålene våre fra Etiopia. Hun hadde syklet i ett år. En norsk kvinne (da 32 år) på vei fra Kapp det gode håp lengst sør i Afrika til Nordkapp lengst nord i Europa. Alene gjennom to verdensdeler.

«Jeg tror jeg kommer hjem til jul», skrev hun den gangen.

Hommersand kom ikke hjem til jul. Julaften 2018 feiret hun i Betlehem. Og neste jul? Utenfor Kitzbühel i Østerrike. Nå står en fullpakket sykkel foran et bakeri på det urnorske tettstedet Dokka.

Det har gått nesten tre og et halvt år siden den samme sykkelen rullet nordover fra sørspissen av det afrikanske kontinent. Teresie Hommersand er fortsatt underveis. På den samme turen. Denne gangen er hun ganske sikker på at hun ikke kommer hjem til jul. For nå sykler hun langsomt.

