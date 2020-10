A-magasinet Portrettet John Christian Elden mener NRK driver med forhåndsdømming i «Nytt på nytt»

John Christian Elden mener at ingen rettssaker er underholdende. Men han fant likevel sine humoristiske øyeblikk som forsvarer i Bertheussen-saken.

Kjartan Brügger Bjånesøy

12 minutter siden

– Dette er en veldig behagelig dag etter en krevende periode.

Mandag denne uken: John Christian Elden har for én gang skyld spist frokost hjemme, tilbrakt tid med et sykt barn, svart på e-poster og telefoner, vært hos frisøren og tatt T-banen til kontoret. Alt i god tid før klokken 11.

Nå venter noen møter, han skal pløye gjennom en bunke saksdokumenter, før han på kvelden nok en gang skal være med på en direktesending av Åsted Norge på TV 2. Han er ferdig klokken 22.40.

Han dropper lunsjen til fordel for Aftenposten, henter seg en kaffe i et pappkrus fra automaten i resepsjonsområdet og viser vei til et møterom i Advokatfirmaet Eldens lyse og luftige lokaler i niende etasje i Oslo sentrum.

Syv uker i sal 250 i Oslo tingrett som forsvarer for Laila Bertheussen er over, slipsene ligger rullet sammen i skapet.

– Jeg gjør en jobb, og er aldri part i saken. Jeg kan forsvarere Hells Angels den ene dagen, og Bandidos den andre, selv om de er rivaler. Det er jobben min. Men det trenger ikke bety at jeg har sympati for alle klienter. Paal Audestad

– Hva gjorde du fredagen da saken var over?